La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó este miércoles una revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Estatal No. 2, en la ciudad de Chihuahua, donde se inspeccionaron 755 personas privadas de la libertad y 395 estancias, con el objetivo de detectar y retirar objetos no permitidos, así como fortalecer las condiciones de gobernabilidad, control y seguridad al interior del centro penitenciario.

Como resultado de la intervención, no se localizaron objetos de relevancia. Únicamente se retiraron artículos considerados como basura o no permitidos, entre ellos juegos de mesa hechizos, fragmentos de cable y prendas de vestir de colores no autorizados, los cuales fueron destruidos conforme al procedimiento correspondiente.

La revisión comprendió los módulos del 1 al 8, así como las áreas de ingreso, talleres y almacén de cocina, en cumplimiento a las instrucciones del secretario Luis Aguirre para reforzar la gobernabilidad en los Centros Penitenciarios.

Al finalizar, se realizó un pase de lista extraordinario y un recorrido de seguridad perimetral. Las autoridades reportaron que el operativo concluyó sin novedad.

La intervención fue coordinada por el Sistema Penitenciario Estatal, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional. También se contó con la presencia de representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), a fin de dar seguimiento al desarrollo de las acciones y procurar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

En el operativo participaron 120 elementos y 10 vehículos oficiales, distribuidos de la siguiente manera: 70 integrantes del Sistema Penitenciario Estatal, 33 elementos de Defensa y 17 de la Guardia Nacional.