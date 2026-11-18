• Fue detenido en la colonia Las Ánimas

La Fiscalía General del Estado, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Efraín O. L., por el delito de homicidio calificado, cometido a un masculino el 26 de diciembre de 2025, en la calle Privada Río Santiago, de la colonia Riberas de Sacramento, de la ciudad de Chihuahua.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, llevaron a cabo la detención de la citada persona de 25 años de edad, en la colonia Las Ánimas de la ciudad de Chihuahua

En próximas horas, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, formulará imputación en contra del detenido, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 5336/2025.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de sus elementos, para formular de manera pronta la justicia y otorgar seguridad a la ciudadanía, que se ve expuesta a delitos de alto impacto.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).