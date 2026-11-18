La presidenta municipal, Sandra Galindo, realizó nombramientos en su gabinete municipal con la incorporación de 2 perfiles a áreas del Ayuntamiento, con el objetivo de fortalecer el trabajo institucional y la atención a la ciudadanía.

Como parte de estos movimientos, fue nombrado Miguel Ángel Díaz de León como nuevo titular de la Instancia de la Juventud, desde donde tendrá la responsabilidad de impulsar y coordinar programas, proyectos y estrategias encaminadas a fortalecer las oportunidades de desarrollo y participación de los jóvenes aldamenses.

Es recién egresado de la Normal del Estado con mención honorífica, actualmente cursa una maestría y es originario de Aldama.

Asimismo, la presidenta municipal designó al periodista Eduardo González Sierra como nuevo titular de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.

González cuenta con una trayectoria de más de 2 décadas en el periodismo, en medios de comunicación impresos y digitales, experiencia que aportará a los esfuerzos del Ayuntamiento de Aldama en las tareas de difusión de las acciones de gobierno y la vinculación con la ciudadanía.

Con estas incorporaciones, la administración municipal encabezada por Sandra Galindo busca reforzar áreas en beneficio de la población de Aldama.