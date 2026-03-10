Realiza SSPE jornada de sensibilización por el Día Internacional de la Mujer en el CERESO No. 1

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, realiza una jornada de actividades en el CERESO Estatal No. 1, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de promover la reflexión, el respeto y la igualdad como parte del proceso de reinserción social.

Durante la semana del 9 al 13 de marzo de 2026, se desarrollarán pláticas, talleres formativos y dinámicas psicoterapéuticas dirigidas a la población penitenciaria, con el propósito de sensibilizar sobre el significado del 8 de marzo y fomentar una cultura de respeto hacia los derechos de las mujeres.

Entre las actividades destacadas se contó con la participación de personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, donde la capacitadora Diana Laura Durán impartió la plática “Conceptos básicos de género”, en la que se abordaron temas como sexo, género, identidad, roles y estereotipos, con el objetivo de identificar cómo estos factores pueden generar discriminación y desigualdad.

“Es fundamental que tanto el personal como las personas privadas de la libertad tengan estas capacitaciones para que influyan en su proceso de reinserción social”, expresó la capacitadora durante su intervención.

Las actividades incluyen pláticas conmemorativas, talleres impartidos por personal del área de Psicología y dinámicas grupales en distintos módulos del centro penitenciario, donde se promovió la participación, el diálogo y la reflexión sobre la igualdad, la no violencia y el respeto hacia las mujeres.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso de impulsar programas de formación y sensibilización dentro del sistema penitenciario, que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y al fortalecimiento de los procesos de reinserción social.