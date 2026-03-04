Realiza SSPE inspección extraordinaria en el Cereso No 4 en Hidalgo del Parral

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, realizó este miércoles un operativo de revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Estatal No. 4, en el municipio de Hidalgo del Parral.

Como parte de los protocolos de seguridad y con el objetivo de mantener la gobernabilidad en los centros penitenciarios de la entidad, se desplegó un operativo de revisión extraordinaria en el cual participaron 65 elementos de Custodia Penitenciaria.

Durante esta intervención, se llevó a cabo una inspección minuciosa en el Módulo de Ingresos y el Módulo 1, que incluyó la revisión de 155 Personas Privadas de la Libertad y 30 estancias, sin que se localizaran objetos prohibidos procediendo únicamente al retiro de excedentes de prendas de vestir y mobiliario de fabricación artesanal (hechizo).

Previo a la inspección se registró una riña entre dos PPLs,la cual fue neutralizada por personal de Custodia, y en seguimiento al protocolo de atención, fueron valorados por el área médica del centro, determinándose que las heridas no son de consideración y no requieren traslado hospitalario.

La SSPE reafirma su compromiso con la seguridad y la integridad de las personas bajo custodia, manteniendo la vigilancia permanente para garantizar el orden y el respeto a los derechos humanos en el Sistema Penitenciario del Estado.