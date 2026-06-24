Más de 1 millón de cabezas de ganado varadas por cierre de frontera

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada dio a conocer que debido al cierre de frontera se han quedado varadas más de 1 millón de cabezas de ganado esto impacta gravemente al sector ganadero además económico.

“Ahorita ya debemos de andar cercanos al millón de cabezas que no se han logrado exportar desde que se hizo el cierre de exportaciones, entonces en periodos en donde tenemos precios históricos, no solamente en Estados Unidos o de México el tema de la carne vacuna va a tener mucha demanda en el mercado y esto va a ir bien en el tema de los precios y claro que el mercado de Estados Unidos es muy bueno para los ganaderos de Chihuahua”, comentó.

En este sentido destacó que se dará un beneficio en el precio de la carne ante la alta demanda en el mercado, lo cual será bueno económicamente.

Cabe destacar que el sector ganadero continua con problemas por el cierre de frontera ante la contingencia sanitaria por el gusano barrenador, aun cuando Chihuahua sigue libre de este daño se mantiene la alerta y se coordina con autoridades.