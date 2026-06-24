Solicitan esclarecer actividades de extracción en Mina La Prieta

El movimiento constante de camiones de carga, maquinaria pesada y personal especializado en las inmediaciones de Mina La Prieta ha generado inquietud entre habitantes y trabajadores de Parral, quienes solicitan información oficial sobre las actividades que actualmente se desarrollan en el lugar.

De acuerdo con testimonios recabados entre personas relacionadas con la operación del complejo, desde hace varios meses se realizan trabajos de remoción y traslado de material mineralizado desde distintos puntos de la mina, particularmente en áreas donde históricamente fueron depositados residuos de explotación conocidos como tepetates.

Las versiones difundidas entre trabajadores señalan que el material extraído es retirado diariamente mediante unidades de carga que ingresan y salen del complejo, situación que ha despertado cuestionamientos respecto a la legalidad de las operaciones y a las autorizaciones vigentes para su realización.

Entre los señalamientos que circulan en distintos sectores de la comunidad se encuentra la presunta participación de camiones vinculados a empresas relacionadas con la familia Calderón. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer información oficial que permita confirmar quién realiza los trabajos o bajo qué permisos se llevan a cabo.

La situación ha cobrado relevancia debido a la importancia histórica y económica de Mina La Prieta, considerada uno de los símbolos más representativos de Parral y parte fundamental de la identidad minera de la región.

Asimismo, ciudadanos han señalado la necesidad de que las autoridades competentes informen si existen concesiones, autorizaciones o permisos vigentes para la extracción y aprovechamiento del material que actualmente es movilizado desde el lugar.

De igual forma, se ha reportado la presencia de maquinaria especializada y restricciones de acceso en determinadas áreas del complejo, circunstancias que han incrementado el interés público por conocer el alcance de las actividades observadas.

Ante este escenario, distintos sectores de la comunidad han coincidido en la importancia de transparentar la información relacionada con Mina La Prieta, a fin de brindar certeza sobre el destino de los materiales extraídos y las condiciones bajo las cuales se desarrollan los trabajos.