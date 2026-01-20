Realiza GOECHI Noroeste primera mesa regional de seguridad escolar

Con el objetivo de atender la seguridad escolar de manera integral y de prevenir hechos que pongan en riesgo a su comunidad, el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOHECHI) de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, llevó a cabo la primera Mesa de Seguridad y Prevención de la Violencia del presente año.

La reunión fue convocada para atender las inquietudes de las madres, padres, estudiantes y personal de las escuelas,

En este evento participaron titulares y coordinadores de distintas instituciones educativas, como los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), entre otras.

En esta plática, se abordaron temas de interés mutuos, y se fijaron planes estratégicos de trabajo a desarrollar en el ambiente de la comunidad estudiantil, al interior de los planteles escolares.