Realiza Gobierno del Estado traslado aéreo de menor de dos meses de edad

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) y la Secretaría de Salud, informó el traslado aeromédico exitoso de un bebé de dos meses de edad con afectaciones cardiacas, quien requirió atención especializada.

El paciente inició tratamiento en el Hospital Infantil de Ciudad Juárez, donde se determinó la necesidad de continuar con procedimientos avanzados en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua capital.

El traslado aéreo se realizó desde el Aeropuerto Internacional Abraham González hacia el Aeropuerto Internacional Roberto Fierro, en un operativo interinstitucional para garantizar la seguridad y estabilidad del bebé durante el proceso.

La aeronave utilizada fue el helicóptero Bell 429 de la SSPE, con personal especializado en cuidados pediátricos que supervisó los signos vitales del infante durante todo el vuelo.

Una vez en Chihuahua, el paciente fue recibido por plantilla de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado, encargada del recorrido terrestre hacia el nosocomio.

El procedimiento se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad y con la coordinación necesaria para asegurar la atención inmediata.

El Gobierno del Estado reitera su disposición de continuar trabajando de manera articulada con hospitales, aeropuertos y unidades de emergencia, con el objetivo de garantizar traslados seguros y atención médica de calidad para quienes lo requieran.