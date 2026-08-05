EU intensifica ofensiva contra el CJNG; ofrece más de 100 mdd de recompensa por información de sus líderes

Nueva York y Washington. El gobierno de Donald Trump anunció la intensificación de su ofensiva contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como “organización terrorista extranjera”, al develar un nuevo encausamiento contra sus líderes, nuevas recompensas millonarias para su captura, la revocación de visas con socios del cártel y una advertencia de que las autoridades estadunidenses perseguirán a los acusados de ambos lados de la frontera.

El procurador general interino, Todd Blanche, anunció en conferencia de prensa un nuevo encausamiento de 5 líderes del cártel: Julio Alberto Castillo Rodriguez El Chorro, Hugo Mendoza Gaytán El Sapo, Ricardo Ruiz Velasco El Ruiz, Julio Cesar Montero Pinzón El Tarjetas y Carlos Andrés Rivera Varela La Firma.

Ya habían sido acusados criminalmente a otros tres, incluyendo lo que las autoridades identifican como el jefe máximo del cartel, Juan Carlos Valencia Gonzalez El Pelón (hijastro del fallecido El Mencho), Audias Flores Silva El Jardinero y Francisco Javier Gudiño Haro La Gallina.

Además de las acusaciones de narcotráfico y uso y tráfico de armas, el Departamento de Estado anunció más de 100 millones de dólares en recompensas para información que lleve al arresto de estos ocho lideres y socios del CJNG, incluyendo un incremento a 25 millones de dólares por El Pelón, además de 2 millones de dólares por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

El Departamento de Estado también informó de nuevas restricciones de visas a 65 individuos que son miembros de familias o socios de líderes del cartel.

El procurador general interino Blanche declaró que estas organizaciones narcoterroristas son responsables por “muertes innumerables de estadunidenses”, y advirtió que “el gobierno estadunidense usara toda herramienta para llevar a estos acusados ante la justicia, sin importar donde están. Nunca permitiremos que organizaciones terroristas extranjeras se aprovechen de nuestro país”.

Ese mensaje fue repetido por los jefes de la Oficina Federa de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de las Drogas (DEA) y otras agencias que participaron en la conferencia de prensa en el Departamento de Justicia. Terry Cole, jefe de la DEA, afirmó que el CJNG sostiene su poder “a través de violencia y corrupción en México, esto incluye miembros dentro del gobierno de México, quienes escudan de la justicia al liderazgo de CJNG, facilitan narcotráfico, lavado de dinero y violencia”. Como Blanche, culpó al cartel de cientos de muertes de estadunidenses a través de distribución de drogas, y califico al fentanilo como “una arma de destrucción masiva”. Subrayó que la DEA está atacando tanto a “los cárteles como funcionarios corruptos del gobierno quienes son responsables por las muertes de nuestros ciudadanos”.

Cole identificó a El Pelón como la principal prioridad de la DEA, y señaló que el mensaje a todo el liderazgo y a los funcionarios corruptos que esta batalla contra la CJNG “apenas inicia” y que “esta es su advertencia, la DEA viene por ti y ningún titulo, puesto o conexión política te podrá escudar”. Por alguna razón concluyó al subrayar: “que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga a Estados Unidos”.

Algunos de los funcionarios resaltaron los logros bajo el gobierno de Trump, incluyendo la condena de Ismael El Mayo Zambada a cadena perpetua, y tomando crédito por la condena a Joaquín El Chapo Guzmán, en el primer periodo de este presidente en la Casa Blanca, como las condenas contra dos de los hijos de El Chapo. “Estamos desmantelando el cártel de Sinaloa. Ahora esa misma presión esta sobre CJNG”, afirmó el procurador general asistente A. Tyson Duva, quien también resaltó que desde que llegó Trump a la Casa Blanca se han logrado más de 200 extradiciones y expulsiones (aunque no precisó si todas provenían de México o también de otros países).

Además de los cargos por narcotráfico, tres de los ocho acusados también enfrentan cargos por un fraude de un total de 400 millones de dólares contra un total de 6 mil estadunidenses, muchos de la tercera edad, en torno a condominios de tiempo compartido,

Aunque algunos en la conferencia de prensa mencionaron que trabajan con “nuestros socios internacionales”, fue más notable la ausencia de referencias a la cooperación bilateral. Sólo al final, en respuesta a una pregunta, el administrador de la DEA Cole comentó que “la comunicación es constante” y que “ambos países están trabajando juntos, ¿sigo comunicando con Omar García Harfuch? Lo hago. Tenemos una relación. Él quiere lo mejor para su país, yo quiero lo mejor para mi país”.