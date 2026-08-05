SSa confirma 33 casos de ciclosporiasis; inspecciona 16 hoteles en Quintana Roo

Ciudad de México. La Secretaría de Salud (SSa) informó que se han confirmado 33 casos de ciclosporiasis -diarrea severa- en diversos estados de la República y luego de la notificación de Reino Unido de ciudadanos afectados por el parásito y con antecedente de viaje a la Riviera Maya, se realizó una verificación sanitaria en 16 hoteles de Quintana Roo. Se tomaron muestras de frutas, verduras y agua que ya se analizan en laboratorio.

La inspección estuvo a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Epidemiología con el despliegue de cinco brigadas de trabajo que inspeccionaron los hoteles, realizaron entrevistas, así como revisión de procesos. También hicieron el seguimiento de la ruta de alimentos, así como la toma de muestras de frutas, verduras y agua para análisis especializados.

Las visitas de campo concluyeron el pasado martes y en cuanto concluyan los análisis de laboratorio se darán a conocer los resultados, ofreció la dependencia federal.

Detectan áreas de mejora en vigilancia sanitaria

Durante las visitas se identificaron deficiencias que se pueden corregir en los mecanismos de vigilancia epidemiológica, esto es, en la identificación y notificación de posibles riesgos a la salud. También hace falta fortalecer la capacitación del personal de salud, los sistemas de notificación y los procedimientos para garantizar que los alimentos disponibles no causarán daños a la salud de los consumidores en establecimientos turísticos.

La Secretaría de Salud aseguró que las medidas correctivas se comenzaron a aplicar en coordinación con autoridades estatales, instituciones de salud y prestadores de servicios médicos.

Respecto a las 33 personas con ciclosporiasis, la dependencia federal comentó que se encuentran en seguimiento clínico.

También subrayó que la identificación de un país como origen preliminar de un producto que pudo haber provocado la infección, no es concluyente de que la contaminación haya ocurrido en ese lugar, en este caso en México, por lo que las investigaciones continúan hasta contar con evidencia científica sólida.

Indicó que en el país, la vigilancia epidemiológica del parásito Cyclospora cayetanensis permanece activa en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).