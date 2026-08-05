Localizan cuerpo encobijado y con huellas de violencia en Granjas Sacramento

El cuerpo de un hombre, envuelto en una cobija y con visibles huellas de violencia, fue localizado la tarde de este miércoles en un predio ubicado en el cruce de las calles Lucía y Nora, a unos metros del Libramiento Oriente, en la colonia Granjas Sacramento.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba maniatada, envuelta en una cobija de color blanco con rojo y en avanzado estado de descomposición. El hallazgo fue realizado por el propietario de una construcción en obra negra, quien dio aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado, que quedó a cargo del procesamiento de la escena y de las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio e identificar a la víctima.