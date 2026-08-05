Marco Bonilla cumple: inaugura el Paso Superior de Fuerza Aérea y carretera Aldama

-La obra reducirá los tiempos de traslado y fortalecerá la movilidad para más de 350 mil personas que diariamente transitan por este corredor vial

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 5 de agosto de 2026.- El alcalde Marco Bonilla entregó a las familias chihuahuenses el Paso Superior de Fuerza Aérea y carretera Aldama, una de las obras de infraestructura vial más importantes de la actual administración, que permitirá reducir los tiempos de traslado, fortalecer la seguridad vial y mejorar la movilidad para más de 350 mil personas que diariamente transitan por este corredor de la ciudad.

Con una inversión de 148.8 millones de pesos, la obra fue construida durante diez meses y representa una solución vial que agiliza la circulación vehicular y peatonal en uno de los cruceros con mayor aforo de Chihuahua Capital. Gracias a esta infraestructura, el tiempo de espera en el cruce se reducirá aproximadamente a una cuarta parte de lo que era anteriormente, además de disminuir en más de la mitad el consumo de combustible de los vehículos que diariamente circulan por la zona.

Durante la inauguración, Marco Bonilla destacó que esta obra representa más que una nueva vialidad, ya que permitirá a miles de familias recuperar tiempo en sus traslados diarios, facilitará el desplazamiento de quienes acuden a sus centros de trabajo o de estudio y brindará mayor seguridad a quienes utilizan este importante acceso de la ciudad.

El Alcalde anunció además que, en los próximos meses, la glorieta contará con una escultura inspirada en la tradición artesanal de Mata Ortiz, con el propósito de que esta nueva infraestructura también refleje la identidad, la cultura y el talento de las y los chihuahuenses.

“Hoy entregamos resultados y eso tiene un enorme valor porque la confianza de la gente no se construye con discursos incendiarios, ni prometiendo soluciones mágicas. La confianza se construye cuando un político vuelve al mismo lugar donde hizo una promesa y puede mirar de frente a las personas para decirles: aquí está la obra, el compromiso cumplido” expresó Bonilla.

En representación de la gobernadora Maru Campos, el secretario de Obras Públicas del Estado, Jorge Chánez Peña, destacó que este paso superior contribuye al crecimiento ordenado de Chihuahua y complementa las obras de infraestructura que se desarrollan de manera coordinada entre los distintos órdenes de gobierno para fortalecer la movilidad de la capital.

Con este proyecto, sumado al paso superior de Nogales e Industrias y a la gaza de incorporación de Teófilo Borunda con Periférico de la Juventud, el Gobierno Municipal continúa consolidando una red vial más segura, eficiente y mejor conectada para Chihuahua Capital.