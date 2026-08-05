Destaca Marco Bonilla coordinación para transformar movilidad en Chihuahua con nuevas obras viales

Durante la entrega del Paso Superior en la carretera a Aldama y avenida Fuerza Aérea, el alcalde Marco Bonilla afirmó que esta obra representa más que infraestructura, al señalar que significa tiempo recuperado para las familias, traslados más rápidos y mayor seguridad para quienes trabajan, estudian o regresan a sus hogares.

El edil recordó que, tras dialogar con la gobernadora Maru Campos, identificaron que una de las principales demandas ciudadanas era resolver los congestionamientos viales. A partir de ello, explicó, se realizó un diagnóstico de proyectos prioritarios con la participación de autoridades y especialistas en materia de obra pública.

Bonilla reconoció la coordinación con el Gobierno del Estado y agradeció el apoyo de la gobernadora, del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez Peña, así como de los empresarios, quienes mediante el Impuesto Sobre Nómina han contribuido al financiamiento de infraestructura para la ciudad.

Finalmente, destacó que esta obra permitirá reducir tiempos de espera y consumo de combustible, además de mejorar la conectividad en la zona oriente de Chihuahua. Adelantó que próximamente se entregarán otros dos proyectos viales que fortalecerán la movilidad de la capital.