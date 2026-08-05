Acusa Bonilla a Cruz de mentir sobre contrato de barredoras; asegura que Chihuahua paga menos por un mejor servicio

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, respondió a las declaraciones de su homólogo con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, a quien acusó de mentir al comparar los contratos del servicio de barredoras mecánicas entre ambos municipios. Afirmó que el Gobierno de Juárez adquirió unidades usadas, mientras que Chihuahua cuenta con equipos nuevos y un esquema de operación más completo.

Bonilla señaló que en Ciudad Juárez se arrendaron ocho barredoras usadas con capacidades de entre 3 mil 175 y 4 mil 443 kilogramos, mientras que en Chihuahua se concesionó el servicio para 12 unidades y equipos nuevos, modelos 2023 y 2024, con una capacidad mínima de seis mil kilogramos por unidad. Además, destacó que el contrato de la capital incluye operador, combustible, mantenimiento preventivo y correctivo, así como el pago únicamente por kilómetro barrido.

El presidente municipal sostuvo que el contrato de Chihuahua obliga a recorrer al menos mil 291 kilómetros semanales distribuidos en 60 rutas previamente definidas, situación que, aseguró, no ocurre en Ciudad Juárez, donde afirmó que no existe una programación establecida y el barrido varía entre 781 y mil 954 kilómetros. Incluso, criticó que las barredoras juarenses “nadie las ha visto” en operación y aseguró que durante una visita reciente observó una ciudad con problemas de limpieza.

Asimismo, Bonilla afirmó que el servicio contratado en Ciudad Juárez fue asignado a una empresa que, según dijo, está impedida para facturar más de cuatro millones de pesos al año, pero que actualmente factura 35.2 millones de pesos, por lo que consideró que el caso debería ser investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Añadió que el contrato de Chihuahua contempla la sustitución de las barredoras cada 40 meses para garantizar que siempre operen unidades nuevas.

Finalmente, el alcalde aseguró que, contrario a lo señalado por Pérez Cuéllar, el municipio de Chihuahua paga 27 millones 939 mil pesos anuales por un servicio que calificó como más profesional, mientras que Ciudad Juárez destina 35 millones 200 mil pesos al año. Indicó que pondrá a disposición los contratos de ambas administraciones para sustentar sus afirmaciones y reiteró que “miente y se equivoca otra vez Cruz; no le salen las matemáticas”.