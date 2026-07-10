Realiza Fiscalía Zona Sur inspecciones en establecimientos de autopartes en Parral

Como parte de las estrategias permanentes para la investigación y prevención del delito de robo de vehículos, la Fiscalía de Distrito Zona Sur llevó a cabo un operativo de inspección en establecimientos dedicados a la comercialización de autopartes y vehículos usados, en el municipio de Hidalgo del Parral.

La intervención fue encabezada por Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, quienes contaron con el apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y personal del Ejército Mexicano.

Durante la jornada, las autoridades realizaron revisiones en el establecimiento Auto Partes Punto Alegre, ubicado sobre la carretera a Santa Bárbara, así como en el Yonke Hermanos Portillo, localizado en la carretera a Guadalupe y Calvo.

En ambos lugares se inspeccionaron vehículos, motores y diversas autopartes, verificando los números de serie y demás medios de identificación en las bases de datos institucionales, con el objetivo de descartar que contaran con reporte de robo o estuvieran relacionados con alguna investigación, concluyendo sin detectar irregularidades.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, mantienen de manera permanente este tipo de operativos, fortaleciendo las acciones de investigación y vigilancia para inhibir el robo de vehículos y garantizar el cumplimiento de la ley, en coordinación con las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.