Inglaterra elimina a Noruega y avanza a las Semifinales del Mundial

Inglaterra se convirtió en el segundo semifinalista de la Copa del Mundo 2026 tras imponerse 2-1 a Noruega en tiempos extra en un intenso duelo disputado en Miami.

El conjunto noruego tomó la ventaja al minuto 36 con un tanto de Andreas Schjelderup, pero Jude Bellingham igualó el marcador antes del descanso. Ya en el tiempo suplementario, el mediocampista inglés volvió a aparecer al minuto 93 para firmar el gol de la victoria y sellar el pase de los “Three Lions”.

Con este resultado, Inglaterra enfrentará en las Semifinales al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza, que se disputa más tarde este sábado para definir al último invitado a la antesala de la gran final.