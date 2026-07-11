Difunden video de soldados israelíes lanzando una bomba aturdidora a pasajeros de auto en Jerusalén

Un video difundido por Al Jazeera muestra cómo un soldado israelí arroja una bomba aturdidora dentro de un coche y cierra la puerta para impedir que el conductor saliera; el pasajero huye por la otra puerta y luego el conductor utiliza la misma puerta para escapar del coche, pero entonces otro soldado les apunta con su arma.

El hecho, que tuvo lugar durante una redada de las Fuerzas de Defensa de Israel en el campamento de refugiados de Qalandiya, en Jerusalén Este bajo ocupación israelí, quedó registrado en una cámara de la calle.

Durante el mismo operativo fue asesinado un adolescente de 16 años; el video divulgado por el medio qatarí recoge el momento en varios hombres lloran mientras sostienen su cuerpo.