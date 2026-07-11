Sheinbaum: pese a restructura de créditos, Infonavit “tiene más recursos que antes”, afirma en gira por Durango

Gómez Palacio, Dgo. Entre la lluvia de halagos con que la colmó el gobernador priísta de esta entidad, Enrique Villegas, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que 5.1 millones de familias han visto reducidos sus créditos con el Infonavit “o de plano liquidados”, sin perjudicar las finanzas del organismo que ahora “tiene más recursos que antes”.

Citó tres casos: “Alberto Delgado pidió prestado 60 mil pesos, ya había pagado —durante años— 184 mil, o sea, tres veces de lo que pidió y su deuda era de 837 mil pesos. Ahora debe cero pesos y además va a recibir de manera gratuita su escritura”. Segundo, “Ricardo Palacios pidió un crédito de 109 mil pesos, había pagado 372 mil y debía 944 mil pesos. ¡Increíble! Ahora no debe nada”. Lo mismo “Juan Fernando, quien pidió prestado 126 mil pesos, había pagado 360 mil y debía un millón 561 mil pesos. Se le condonó toda la deuda”.

Y así, dijo, “dependiendo del momento en que hayan pedido su deuda, de cuánto hayan pagado, hay condonación total o una reducción muy sustantiva de los créditos”. Y eso no significa, añadió, que desfalquemos al Infonavit, como nos critican. “Al contrario, tiene más recursos que antes”.

Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, precisó que en el Fondo de Vivienda “hay mucho dinero hoy: un billón 50 mil millones en el fondo de vivienda”.

Y eso se logró, dijo, con la política de incremento salarial que inició Andrés Manuel López Obrador en su sexenio -donde el salario mínimo pasó de 80 pesos a 248.

“Cuando él llegó, en el Fondo de Vivienda del Infonavit habían 140 mil millones de pesos. Parece mucho dinero, pero eso significaba casi la quiebra del instituto. Cuando él se fue, entregó a esta administración el fondo con 780 mil millones, casi cinco veces más”.

La presidenta Sheinbaum —añadió— continúa con el fortalecimiento del salario mínimo, que el año pasado y este año tuvo un incremento de 12 y 13 por ciento, respectivamente, “lo que representa que el Fondo de Vivienda de los trabajadores creció de 780 mil millones a un billón 50 mil millones”.

En el desarrollo Infonavit Casa Blanca, en este municipio duranguense, la mandataria precisó “no es que condonemos nada más porque sí, es que eran créditos impagables por la manera en que fueron estructurados. O sea, antes había gobiernos que quitaban y ahora somos gobiernos que le damos al pueblo”.

Con el Programa Vivienda para el Bienestar se construirán un millón 800 mil viviendas en el país, y aún “estamos trabajando para que muchas viviendas que se abandonaron” por la falta de servicios “puedan ser o entregadas a quien las habita, resolviendo obviamente todos los problemas de deuda, o recuperando”.

Resaltó el apoyo para que quien gana menos de dos salarios mínimos también acceda a una vivienda. “Es tan fácil tener la vivienda que a veces no nos creen… En nuestro gobierno van a ser 11.5 millones de familias beneficiadas con el derecho a la vivienda. Por eso decimos que hay gobiernos que damos”, recalcó.

La mandataria fue recibida por el priísta Villegas, quien no escatimó en halagarla, mientras ella destacó a Durango como “uno de los estados donde, aunque no vengamos del mismo partido, nos coordinamos bien”.

A modo de bienvenida, el mandatario estatal pidió a los asistentes ponerse de pie para, entre todos, “darle un aplauso amoroso a la primer Presidenta de México, que siempre es bienvenida”.

En Durango, añadió, “seguimos firmes, unidos y sin ideologías, siempre colaborando por el bien común y de cualquier interés particular. En Durango tiene amigo gobernador que tiende la mano”.

Habrá “mucha gente que nos quiere ver divididos, pero ahorita México requiere de unidad, enfrentando procesos en que la Presidenta requiere el apoyo de todos los mexicanos. No está sola… se le quiere mucho Presidenta”.



Entre otros, también le dijo que “cuando requiera una voz que salga y defienda, nunca dude en voltear a Durango”.

La Presidenta se dirige a Zacatecas para continuar su gira.

Previamente, constató los avances en la presa el Tunal II, donde se almacenará agua que “se pueda conducir a la presa Guadalupe Victoria para que se potabilice para la ciudad de Durango”.

En un video difundido en redes sociales, recordó que la mitad de esa población recibe actualmente agua de pozos “que tienen contaminación por arsénico y flúor”.

Señaló que la obra “es impresionante y estará lista en 2028 y estamos muy contentos de poder darle agua a 350 mil habitantes”.