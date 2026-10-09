Realiza FGE Foro Estatal de Atención a Víctimas de Desaparición en NCG

Con la finalidad de continuar con las mesas de trabajo en todo el estado y escuchar de primera voz las inquietudes y necesidades de las familias, este jueves la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el Foro Estatal de Atención a Familias Víctimas de Desaparición, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

El encuentro tuvo el objetivo establecer acuerdos y propuestas para fortalecer las acciones de búsqueda, investigación y atención a víctimas de desaparición.

En el evento coordinado por la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), Norma Ledezma Ortega, se contó con la participación de la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Noroeste, La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia Zona Noroeste, la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

Durante el foro se recibieron y analizaron las necesidades y propuestas planteadas por las familias de las personas con reporte de desaparición, acordándose darles el seguimiento correspondiente mediante la coordinación entre las instituciones participantes.

Los planteamientos serán integrados y remitidos al encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y, posteriormente, a la Gobernadora del Estado Maru Campos, para su conocimiento y atención.