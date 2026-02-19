Realiza FEM operativo de rastreo en el Arroyo del Navajo

Como parte de los trabajos de seguimiento a la carpeta de investigación por la ausencia de Esmeralda Rincón Castillo de 14 años de edad, quien cuenta con reporte de ausencia del día 19 de mayo del año 2009, se llevó a cabo un rastreo en el Valle de Juárez, José Paredes (Arroyo del Navajo).

La intervención tuvo lugar esta mañana, se recorrió y se inspeccionó de manera pedestre la zona desértica, además, se revisó con equipo especializado lo que parece ser un socavón.

El rastreo fue realizado con el fin de localizar algún indicio que lleve a la localización de ausente, cuya búsqueda es de manera ininterrumpida.

Dicha acción estuvo encabezada por agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas o Desaparecidas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), personal de la Unidad de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el área de Antropología, Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y la Comisión Local de Búsqueda.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda de personas no localizadas y desaparecidas.