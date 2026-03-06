Realiza egresado de la UACH estancia de investigación en la Universidad Carlos III de Madrid

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Facultad de Filosofía y Letras, dio a conocer la estancia académica de investigación que realiza el egresado Jesús Armando Castro Rodríguez en la Universidad Carlos III de Madrid, una de las instituciones europeas más reconocidas en el campo de la documentación, la información y las bibliotecas.

Castro Rodríguez, egresado de la Licenciatura en Filosofía y Letras, calificó esta experiencia como un momento decisivo para su formación académica y para el desarrollo de su proyecto de investigación.

El vínculo que hizo posible esta estancia fue impulsado por el Dr. Javier Tarango, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, cuya trayectoria y colaboración con la universidad madrileña ha permitido abrir oportunidades para estudiantes y proyectos mexicanos en Europa.

Durante su estancia, el egresado trabajó bajo la guía del Dr. Miguel Ángel Marzal, reconocido investigador internacional en el área de bibliotecología, alfabetización informacional y gestión del conocimiento.

El proyecto que desarrolla Castro Rodríguez analiza la relación entre la desinformación en jóvenes y la presencia o ausencia de bibliotecas escolares. La investigación parte de una preocupación creciente en el ámbito educativo: la manera en que los estudiantes realizan procesos de búsqueda de información en entornos digitales.

De acuerdo con el investigador, la desaparición o debilidad de las bibliotecas escolares podría estar contribuyendo indirectamente a que los estudiantes dependan casi exclusivamente de internet como fuente de información, sin contar con herramientas sólidas para identificar contenidos confiables.

“Cuando a los jóvenes se les pide investigar y no se les ofrece una alternativa distinta a internet, porque muchas escuelas no cuentan con bibliotecas escolares, los dejamos prácticamente a la deriva. Internet está lleno de desinformación y los estudiantes no siempre tienen los criterios necesarios para distinguirla”, explicó.

En este sentido, el proyecto busca analizar cómo la biblioteca escolar puede convertirse en un espacio clave para fortalecer la alfabetización informacional, fomentar el pensamiento crítico y garantizar el acceso a fuentes científicas confiables.

La estancia académica se llevó a cabo del 15 de febrero al 6 de marzo, con una duración de tres semanas, periodo que, según relató el investigador, transcurrió con rapidez debido a la intensidad del trabajo académico.

Durante este tiempo, Castro Rodríguez tuvo acceso a bases de datos especializadas, infraestructura académica y redes de investigación de la Universidad Carlos III, lo que permitió ampliar el enfoque de su proyecto. “Trabajé de la mano y con la guía del doctor Marzal, una eminencia reconocida internacionalmente en su área. Me facilitó mucho las bases de datos y la infraestructura de la universidad, lo que enriqueció enormemente mi investigación”, comentó.

Uno de los principales aportes de la estancia fue conocer las tendencias europeas en materia de bibliotecas escolares, alfabetización mediática y estrategias para combatir la desinformación. La investigación se desarrolló principalmente en Getafe, ciudad situada al sur de Madrid donde se ubica uno de los campus principales de la Universidad Carlos III.

Experiencias como esta evidencian el valor de la movilidad académica internacional para estudiantes de posgrado, ya que además del intercambio institucional permiten el diálogo entre distintas perspectivas educativas, el acceso a recursos especializados y la construcción de redes científicas.

Para la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, la estancia de Castro Rodríguez también representa un ejemplo del potencial que tienen sus programas de posgrado para vincularse con comunidades académicas internacionales. Tras su regreso a México, el joven investigador continuará con el cierre de su tesis de maestría, integrando los aprendizajes y perspectivas obtenidas durante su estancia en Europa.