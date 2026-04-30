Choque contra domicilio deja daños cuantiosos en la Tecnológico

Un adulto mayor protagonizó un accidente vial al circular de norte a sur por la avenida Tecnológico, a unos metros de la avenida Zaragoza, luego de que su camioneta se quedara sin frenos.

De acuerdo con el conductor, el semáforo se encontraba en rojo y había varios vehículos detenidos en espera del cambio de luz. Para evitar impactarlos, giró el volante hacia su derecha, terminando por chocar contra un domicilio.

La unidad, una Ford Explorer, derribó una barda y una malla pertenecientes al negocio Carne Mart, justo en el área donde se ubican contenedores de basura, causando daños de consideración.

El conductor y una mujer resultaron con golpes leves, mientras que los daños materiales fueron cuantiosos. Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar nota del accidente.