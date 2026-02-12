Realiza DESEC primera sesión del 2026; competitividad y desarrollo

El Consejo Consultivo de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC) realizó la primera sesión de trabajo enfocado en el fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo sostenible de Chihuahua capital.

Durante la sesión se presentó el Estudio de Percepción del Empresariado, a cargo de Miriam Liceaga, un análisis fundamental para comprender el entorno económico, los niveles de confianza y los principales retos que enfrenta el sector productivo.

Asimismo, se dio la revisión y alineamos el Plan de Trabajo y Estrategia de DESEC 2026, estableciendo prioridades claras para impulsar proyectos que fortalezcan el ecosistema económico de la región.

La sesión contó también con la participación del Dr. Carlos Nahuel, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) quien compartió perspectivas económicas y análisis del contexto regional e internacional, aportando una visión estratégica para anticipar escenarios y tomar decisiones informadas.