Localizan sin vida a elemento de la Guardia Nacional dentro de su departamento

Chihuahua, Chih.- Un elemento de la Guardia Nacional fue localizado sin vida al interior de su departamento, ubicado en el cruce de las calles J. Eligio Muñoz y 33, en la colonia Santo Niño, en la ciudad de Chihuahua.

El fallecido fue identificado como Heber Cruz Salas, de 27 años de edad, quien fue encontrado tendido en el suelo y en medio de un charco de sangre. De manera preliminar, se informó que presentaba un impacto producido por arma de fuego en la cabeza.

La zona fue acordonada y asegurada por elementos de seguridad, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones y del procesamiento de la escena. En el lugar también fue localizada el arma de fuego que estaba a cargo del oficial, por lo que serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho y establecer si se trató de un accidente, una agresión o algún otro supuesto.