Fuga de agua daña pavimento y obliga cierre parcial en avenida Mirador

Una importante fuga de agua se registró en el cruce de las calles Louisiana y Mirador, provocando el desprendimiento del pavimento y el cierre del carril izquierdo en sentido de oeste a este de la avenida Mirador.

A pesar de la restricción vial, no se reportó congestionamiento significativo, ya que los automovilistas pudieron continuar su trayecto, aunque se generó un cuello de botella en la zona. Asimismo, el incidente ocasionó encharcamientos en calles de un fraccionamiento aledaño.

Personal de la Junta de Agua y Saneamiento acudió al sitio para atender la fuga y realizar las reparaciones correspondientes, con el objetivo de evitar el desperdicio del líquido y prevenir mayores afectaciones.