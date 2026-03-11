Realiza Alfredo Chávez repintado de pasos peatonales en escuelas de la Mármol III

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, participó en una jornada de repintado de pasos peatonales en escuelas de la colonia Mármol III, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en los accesos a los planteles y fortalecer la participación de la comunidad educativa.

La actividad se realizó en las primarias 15 de Mayo y Narciso Mendoza, donde padres de familia, alumnos y personal escolar se sumaron al trabajo para señalizar nuevamente los cruces peatonales. Durante la jornada también se entregaron apoyos como pintura, impermeabilizante y balones para las escuelas.

Estas acciones forman parte de gestiones realizadas para mejorar las condiciones de tránsito alrededor de los planteles educativos, priorizando la seguridad de niñas y niños al momento de entrar y salir de clases.

Al referirse a estas actividades, Chávez Madrid señaló que “si queremos cuidar a nuestras niñas y niños, también debemos cuidar los caminos por donde entran y salen de la escuela.” Cabe destacar que anteriormente el legislador y su equipo de trabajo ya habían realizado acciones similares en la Primaria Quetzalcóatl, ubicada en la colonia Infonavit, donde se pintaron 10 pasos peatonales y 4 topes, además de gestionar la limpieza perimetral del plantel, beneficiando a aproximadamente 2,000 familias del sector.