Real Madrid reelige a Florentino Pérez tras una votación marcada por polémicas

El dirigente deportivo y expolítico español Florentino Pérez fue reelegido este domingo 7 de junio como presidente del Real Madrid, tras superar en las elecciones al otro candidato, el empresario Enrique Riquelme; de acuerdo con Real Madrid TV, que hizo el anuncio antes de facilitar los resultados oficiales.

En tanto que Florentino Pérez anunció su victoria al comparecer desde un hotel madrileño.

Un timonel que viene acompañado

20 años después de las últimas elecciones con más de un candidato, los socios del Real Madrid optaron por la continuidad de Florentino Pérez, quien se presentó con el entrenador José Mourinho y los futbolistas Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries como refuerzos de los ‘merengues’, aparte de otro fichaje por 150 millones de euros como reclamo.

Sin oposición desde 2009, tras ganar la presidencia del club en el año 2000 y dejarla en 2006 para volver tres años después, aparte de ser reelegido en enero de 2025 para su quinto periodo, Florentino Pérez conserva un mando que suma 23 años.

El fin de una disputa polémica

Previo a su reelección, Pérez se rodeó de varias polémicas. La más inmediata fue el propio proceso electoral del Real Madrid, donde la candidatura de Enrique Riquelme logró impugnar cerca de mil votospor correo favorables a su contrincante, debido a incidencias en los sobres, lo que abrió dudas sobre la transparencia del conteo.

Además, Florentino venía de semanas tensas por su narrativa contra LaLiga, los árbitros, la UEFA y representantes de la prensa española, a quienes acusó de perjudicar al Real Madrid e impulsar una campaña contra él en medio de malos resultados deportivos.

También generó debate su intención de impulsar cambios estructurales en el modelo del club, incluida la posible venta de un 5 % del Real Madrid, idea sensible para una institución históricamente controlada por sus socios.

Con información de López Dóriga y EFE