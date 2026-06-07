Gestionó Mario Vázquez domo para escuela en comunidad rural de Bachíniva

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, encabezó la inauguración del domo de la escuela primaria “20 de Noviembre”, en la comunidad rural de Francisco I. Madero, una obra que forma parte de las gestiones realizadas por el legislador ante el Gobierno del Estado y que representa el primero de varios domos que serán construidos en beneficio de las familias de Bachíniva.

Durante su mensaje, Mario Vázquez destacó que este logro es resultado del trabajo conjunto entre la gobernadora Maru Campos, el alcalde Adrián Varela y la comunidad educativa, demostrando que cuando se trabaja en equipo se generan resultados concretos para la gente.

El senador recordó sus raíces familiares en Bachíniva y compartió parte de su historia personal, desde sus años de estudiante en la región hasta su llegada al Senado de la República, subrayando que la educación y el esfuerzo constante abren oportunidades para salir adelante.

“Cuando veo a las niñas, niños y jóvenes de esta tierra, no puedo evitar recordar mi propia historia. Soy hijo de agricultor, conozco las dificultades que enfrentan las familias del campo, pero también sé que con trabajo, perseverancia y estudio se pueden alcanzar los sueños”, señaló.

Mario Vázquez reconoció además el compromiso del alcalde Adrián Varela para impulsar obras y acciones en beneficio del municipio, así como el respaldo permanente de la administración estatal encabezada por Maru Campos, aún en un contexto donde los estados y municipios reciben cada vez menos recursos federales.

Asimismo, recordó algunas de las gestiones que ha impulsado a favor de Bachíniva a lo largo de su trayectoria en el servicio público, entre ellas recursos para fortalecer los sistemas de riego de la región manzanera y proyectos de infraestructura carretera que hoy permiten una mejor conectividad para las familias y productores.

Finalmente, dirigió un mensaje a las nuevas generaciones y a sus padres de familia, invitándolos a mantener vivos sus sueños y apostar por la educación como herramienta de transformación.

“A las niñas y niños de Bachíniva les digo: nunca dejen de soñar ni de prepararse. A los papás y mamás les pido que sigan alentándolos, como mi madre me alentó a mí a seguir estudiando y trabajando. La educación abre caminos y construye un mejor futuro para todos”, concluyó.