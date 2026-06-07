La polémica de Aventurera: reclaman millones de pesos a Juan Osorio

El productor de televisión y teatro, Juan Osorio, está siendo buscado por el empresario Rafael García Portillo, quien hace dos años fue su socio en la puesta en escena Aventurera.

Frente a diversos medios de comunicación, García Portillo hizo un llamado público a Juan Osorio, ya que desde hace algunos días no le responde las llamadas.

“Realizo este último llamado público al señor Osorio para que atienda y aclare los asuntos pendientes relacionados con nuestra participación en Aventurera“

RAFAEL GARCÍA PORTILLO. EMPRESARIO

El empresario advirtió que le dará al productor una semana para contactarlo y hablar sobre el tema pendiente que tienen y que está relacionado con las ganancias millonarias que generó Aventurera.

Reclaman millones de pesos a Juan Osorio por Aventurera

Rafael García Portillo dice haberinvertido en Aventurera cerca de medio millón de dólares (más de 8 millones de pesos).

Inversión que realizó bajo un acuerdo establecido de manera verbal y de la que no obtuvo ganancias claras, así como tampoco se respetaron los términos, ya que Juan Osorio sumó más socios sin consultárselo.

“El señor Osorio me manifestó verbalmente que seríamos los únicos socios del proyecto con una participación del 50% yo y 50% él; sin embargo, cuando se presentó oficialmente el elenco y la producción, descubrí que existían otras personas involucradas como socios o participantes con interés dentro del proyecto”

RAFAEL GARCÍA PORTILLO. EMPRESARIO

Acusan a Juan Osorio de ejercer nepotismo en Aventurera

Entre los socios de Aventurera se encontraba Eva Daniela, quien actualmente es esposa de Juan Osorio.

Al principio esto no molestó a García Portillo, y es que Juan Osorio le aseguró que su esposa también participaría en Aventurera como diseñadora de vestuario, algo que no ocurrió.

“Se me aseguró que mi esposa, la diseñadora April Black Diamond, tendría la oportunidad de diseñar el vestuario de la obra, esa promesa nunca se cumplió y tuve que pagarle a otro diseñador”

RAFAEL GARCÍA PORTILLO. EMPRESARIO.

En su momento, el empresario quiso enfrentarlo, pero el productor se blindó a través de la autoridad.

“Posteriormente recibí una carta legal enviada por el señor Osorio, en la que me señalaba como responsable en caso de que algo le llegue a suceder a él o a su familia” RAFAEL GARCÍA PORTILLO. EMPRESARIO.

Debido a que la ley está de por medio, García Portillo hace un llamado público para que se esclarezcan las cuentas.