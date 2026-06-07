Ariadna Montiel denuncia persecución durante elecciones en Coahuila

Ariadna Montiel, presidenta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), denunció que autoridades de Coahuila, particularmente dos camionetas de laFiscalía estatal, la han perseguido durante la jornada electoral de este 7 de junio para renovar Congreso estatal.

“Hace ratito había dos camionetas de la Fiscalía estatal, siguiéndome a mi, la dirigente nacional de Morena”

ARIADNA MONTIEL. MORENA.

Aunque desde el inicio se habló de un grupo de 20 morenistas detenidos por la policía estatal de Coahuila como otra acción de persecusión, Ariadna Montiel dijo en su conferencia de prensa que el número asciende a más de 200.