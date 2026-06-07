Se acorta brecha entre Morena y PAN por la gubernatura, Andrea y Bonilla los punteros

La encuesta de Massive Caller sobre la medición del voto para la gubernatura de Chihuahua indica que la alianza de Morena-PT-PVEM cuenta con una aprobación del 38.2 por ciento mientras que el PAN tiene un 31.7 por ciento.

En el historial de la encuesta mensual, se observa que Morena ha tenido una caída en la intención del voto mientras que Acción Nacional consiguió un incremento, lo que ha reducido la brecha de preferencia entre ambos partidos.

Respecto a los perfiles para ocupar las candidaturas, el alcalde Marco Bonilla se mantiene como el favorito con un 44.8 por ciento, seguido de Gilberto Loya con un 30.5 por ciento, Jesús Valenciano con 10.4 por ciento y Daniela Álvarez con 7.7 por ciento.

En la alianza Morena-PT-PVEM, Andrea Chávez lleva la delantera con un 42.4 por ciento, seguida de Cruz Pérez Cuéllar con 28.8 por ciento, Ariadna Montiel con 6.3 por ciento y Juan Carlos Loera con 4.7 por ciento.

En el PRI, Antonio “Tony” Meléndez tiene un 42.3 por ciento de preferencia, Omar Bazán un 18.5 por ciento y Alejandro Domínguez un 14.9 por ciento; en Movimiento Ciudadano las preferencias benefician a Alfredo Lozoya con un 37.2 por ciento, a Zury Espino con un 19.6 por ciento y a Francisco Sánchez con un 8.8 por ciento.