Avanza más de 50% el conteo de votos en Coahuila; el PRI va a la cabeza en los 16 distritos

Con el 50% del avance del conteo preliminar, el PRI lidera las elecciones locales en Coahuila de la mano de sus candidatos para las diputaciones locales.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el PRI lleva la ventaja en los 16 distritos que se disputaban en la jornada de este domingo.

En Piedras Negras, el candidato Guillermo Ruiz Guerra acumula al menos 29 mil 377 votos frente a los 15 mil 408 de la petista Mayra Ruby Rangel Esquivel.

En Matamoros, Sol Maria Luna Adame ha sumado 21 mil 74 respaldos en las urnas y Monica Darinka Guerra Arrieta, del PT-Morena, 10 mil 256.

En Monclova, Esra Ibn Cavazos Del Bosque encabeza los comicios con 19 mil 72 votos y Alfonso De Jesus Almeraz Borjas, de la alianza PT-Morena, tiene 10 mil 635.

En Ramos Arizpe, Jose Maria Morales Padilla acumula 18 mil 723 sufragios a su favor y Esthela Flores Herrera, de PT-Morena, 6 mil 852.

Por su parte, desde el cierre de casillas, el PRI se ha declarado ganador en los 16 distritos de Coahuila, mientras que Morena y sus aliados han acusado irregularidades en la jornada electoral.