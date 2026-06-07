Reconocen legado de Raúl Rodríguez Prieto con homenaje en Parque Barrancas

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado rindió un homenaje póstumo a Raúl Rodríguez Prieto, reconocido guía de turistas y exdirector del Parque Barrancas.

Autoridades, familiares, amigos y representantes del sector turístico participaron en el acto para reconocer su trayectoria y contribución al fortalecimiento de esta actividad en Chihuahua.

Como parte del homenaje, se develó una placa conmemorativa junto al Monumento al Guía de Turistas, en la glorieta de acceso al parque.

El reconocimiento busca preservar la memoria de quien dedicó más de cuatro décadas a promover los atractivos turísticos del estado.

Asimismo, las autoridades destacaron el trabajo Rodríguez Prieto como guía y su gestión al frente del Parque Barrancas, donde impulsó mejoras en los servicios y en la experiencia de los visitantes.

El evento fue encabezado por el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, y el director del Parque Barrancas, Edgar Piñón Domínguez.

Añadió que su labor contribuyó al posicionamiento del Parque Barrancas y de las Barrancas del Cobre como uno de los destinos más importantes del norte de México.