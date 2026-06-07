Falta un año, a trabajar por el país que queremos: De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno señaló que falta un año para las elecciones en Chihuahua por lo que instó a trabajar desde hoy para retomar el futuro del país.

Desde el seccional de El Charco, mencionó que la participación ciudadana es lo que ha definido el rumbo actual y al que se pretende llegar.

“Falta un año, pero a partir de hoy tenemos que empezar a trabajar por el Estado, por los municipios y por el país que queremos”.

Será el 06 de junio del 2027 cuando se lleven a cabo elecciones en Chihuahua y 16 entidades federativas más, así como la renovación de alcaldías y legislaturas locales y federales.