Ravens revelan nuevo uniforme para temporada 2026 de la NFL

Los Baltimore Ravens congregaron a más de 6,000 abonados en una sala de conciertos local para presentar los cambios más significativos en su uniforme en 27 años.

El detalle que acaparó los titulares de la noche fue un nuevo casco alternativo de color negro, que se utilizará cuando el equipo vista sus camisetas y pantalones negros. El casco, de acabado negro mate, presenta franjas negras que simulan garras y un logotipo frontal de los Ravens en dos tonos, acentuando los ojos rojos que también se aprecian sobre el túnel durante la presentación de los jugadores en el estadio.

The Next Flight pic.twitter.com/e2pFZ5c7yw — Baltimore Ravens (@Ravens) April 16, 2026

“Queríamos ese tipo de ‘factor sorpresa’ que, en realidad, ha resultado ser ese casco negro para el uniforme de la ‘oscuridad'”, comentó Brad Downs, vicepresidente sénior de marketing de los Ravens. “Realmente se ha convertido en la pieza estrella para aquellas personas que deseaban ver que realizáramos un cambio más drástico”.

Entre los otros cambios se incluyó un patrón en el cuello de las tres camisetas principales que representa las alas extendidas de un cuervo, lo cual hace alusión a los detalles de plumaje presentes en el conjunto de logotipos originales del equipo de 1996. La palabra “Baltimore” aparece ahora en la parte frontal de los jerseys blancos (que habitualmente se usan en los partidos como visitante), y la parte posterior del cuello de las camisetas moradas, negras y de la edición Purple Rising también incluye el nombre Baltimore.

También se presentó un nuevo casco alternativo de color morado que luce el logotipo principal de los Ravens, lo que permite su intercambiabilidad con combinaciones de uniforme adicionales.

El proceso para completar la nueva colección de uniformes —bautizada como The Next Flight— tomó tres años.

“Queríamos que siguiera transmitiendo la esencia de los Ravens”, afirmó Downs. “Lo concebimos como una evolución; no lo vimos como una renovación total ni como un uniforme completamente nuevo”.

El evento, de dos horas y media de duración y celebrado en el Merriweather Post Pavilion, incluyó entrevistas con el nuevo entrenador en jefe, Jesse Minter, y sus coordinadores, así como con el presidente del equipo, Sashi Brown, y miembros del Ring of Honor de la franquicia. El acto concluyó con la salida al escenario de los jugadores actuales luciendo las nuevas indumentarias.

El nuevo ala defensiva de los Ravens, Trey Hendrickson —quien en marzo firmó un contrato de cuatro años y 112 millones de dólares con el equipo tras haber pasado cinco temporadas con los Cincinnati Bengals, rivales de la División Norte de la AFC— lució el nuevo casco negro y la combinación de uniforme correspondiente. “Qué honor tan increíble seguir jugando en la AFC Norte… en el lado correcto del balón”, dijo Hendrickson. “Obviamente, los uniformes son preciosos. Eso te enciende”.