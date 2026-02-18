Ráfagas de viento ocasionan falla eléctrica en Torre Centinela; descartan vínculo con obras

Las intensas rachas de viento registradas la tarde de este miércoles provocaron una incidencia en la infraestructura eléctrica cercana a la Torre Centinela, lo que derivó en la movilización preventiva de personal técnico y autoridades.

El reporte se generó alrededor de las 14:20 horas, cuando un cable de mediana tensión comenzó a moverse de forma irregular debido a las condiciones climatológicas adversas. La situación fue atendida de inmediato para descartar riesgos a trabajadores y transeúntes.

De acuerdo con los primeros informes, no hubo personas lesionadas ni se registraron daños materiales de consideración. Autoridades estatales precisaron que el incidente estuvo relacionado exclusivamente con los fuertes vientos y no con los trabajos de construcción y mantenimiento que se desarrollan en el inmueble.

Elementos de la Comisión Federal de Electricidad acudieron al lugar para inspeccionar la red y realizar las maniobras necesarias que garantizaran la estabilidad del suministro.

Las condiciones climáticas en la frontera se han visto afectadas por la interacción de dos frentes fríos, fenómeno que ha generado tolvaneras y diversas eventualidades en distintos puntos de la ciudad desde el martes.

Como medida de prevención, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado determinó suspender temporalmente las labores en la obra, con el fin de proteger al personal. Se informó que las actividades se retomarán una vez que mejoren las condiciones del clima.