Rafael Márquez confirma a su cuerpo técnico en la Selección Mexicana: ¿Quiénes lo integran?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer la integración del cuerpo técnico que acompañará al director técnico Rafael Márquez en el Tricolor, de cara al nuevo ciclo mundialista que concluirá en el 2030.

Por medio de un comunicado, se indicó que dicho cuerpo técnico “reúne experiencia internacional, especialización y continuidad, distintas generaciones, escuelas y formas de trabajo, además de experiencia en competencias de élite como Copas del Mundo, UEFA Champions League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Eredivisie y selecciones nacionales”.

El equipo técnico quedó conformado de la siguiente manera:

Auxiliares: Juan Manuel Lillo. Andrés Guardado. Vidal Paloma.

Entrenador de porteros: Xabier Mancisidor.

Xabier Mancisidor. Preparador físico: Pol Lorente.

Dentro de los auxiliares resalta la incorporación del español Juan Manuel Lillo, estratega con más de cuatro décadas de trayectoria en banquillos de España, México, Colombia y Asia, además de haber sido auxiliar de Pep Guardiola en el Manchester City. Por su parte, el exfutbolista Andrés Guardado inicia su etapa en la dirección técnica tras disputar cinco Copas del Mundo y ostentar el récord de más partidos jugados con el Tricolor (182). La terna de auxiliares la completa Vidal Paloma, especialista en metodología e instructor de programas de capacitación de la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol.

En la preparación de porteros se suma Xabier Mancisidor, quien se desempeñó durante 13 temporadas como especialista en el Manchester City y colaboró anteriormente en clubes como Real Madrid y Real Sociedad. En la parte física continuará Pol Lorente, quien formó parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana desde 2024 y ha trabajado junto a Javier Aguirre en diversos clubes internacionales.

“Con Rafael Márquez al frente, distintas generaciones, escuelas y especialidades se integran en un grupo internacional de perfiles complementarios, con experiencia en la élite del futbol mundial y conocimiento de la Selección Nacional. Este grupo acompañará a México en el proceso 2026-2030”, refirió la FMF.

Política mexicana

La Federación Mexicana de Futbol confirmó que en los próximos días se realizará la presentación formal de los integrantes ante los medios de comunicación. Asimismo, se detalló la agenda de compromisos de preparación para las Fechas FIFA de septiembre y octubre en Estados Unidos: