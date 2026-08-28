Afectan fallas de energía de CFE a 69 pozos de la JMAS Chihuahua

– _Las interrupciones han impactado en el servicio que se brinda a 150 mil habitantes_

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que las fallas en el suministro de energía por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha provocado el paro de 69 pozos desde el pasado jueves y hasta las 11 de la mañana de este viernes.

Derivado de estas interrupciones, durante el mes de agosto se dejaron de suministrar 31 mil 635 metros cúbicos de agua potable, lo que generó generado afectaciones en el servicio para alrededor de 150 mil habitantes.

De acuerdo con el organismo operador, cada interrupción de energía provoca la salida de operación de los pozos y afecta el funcionamiento del sistema de distribución, ya que una vez restablecido el suministro eléctrico, se requiere tiempo para recuperar los niveles y presiones necesarias en la red.

JMAS Chihuahua mantiene el monitoreo permanente de los pozos y de la red de distribución, con el objetivo de regularizar el servicio en las zonas afectadas en el menor tiempo posible, una vez que se normaliza el servicio de energía eléctrica.