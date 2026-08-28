Conceden amparo a Fuentes Vélez contra orden de aprehensión

Un Tribunal Colegiado amparó a Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda en la administración de Javier Corral Jurado contra la orden de aprehensión en su contra.

El caso radicó en el expediente 1263/2025 radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Chihuahua.

La síntesis que se puede consultar en el sitio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indica lo siguiente:

PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado en relación con los actos atribuidos a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

SEGUNDO. En la materia de la revisión, se REVOCA la sentencia recurrida a que este toca se refiere.

TERCERO. Para los efectos indicados en la parte final de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Arturo Fuentes Vélez, en contra del acto que reclamó del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio Adscrito al Distrito Judicial Morelos en Funciones de Juez de Control, por los motivos y fundamentos plasmados en la misma.

CUARTO. Es infundada la revisión adhesiva.

Cabe señalar que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua obtuvo una orden de aprehensión en contra de Arturo Fuentes Vélez por el presunto delito de peculado agravado por 98.6 millones de pesos, caso en el que también está involucrado el exgobernador y actual senador por Morena, Javier Corral.

Al respecto, el fiscal Luis Abelardo Valenzuela ha señalado que Fuentes Vélez está en calidad de prófugo de la justicia pero que al contar con ciudadanía estadounidense, su extradición se ha complicado.