Detiene AEI en flagrancia a imputado por violencia familiar en Guachochi

• Se le aseguró un arma de fuego

Personal de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a un masculino de nombre Martín G. T., de 37 años de edad, por los delitos de violencia familiar y portación ilegal de arma de fuego.

La detención se registró ayer jueves 27 de agosto, cuando los Agentes atendieron el reporte sobre hechos de violencia intrafamiliar, en un domicilio de la colonia Timoteo Martínez, en el municipio de Guachochi.

Durante la detención se le encontró en posesión de una pistola tipo escuadra, calibre .380, abastecida con cuatro cartuchos.

Tras informarle sus derechos, Martín G.T. y el arma que le fue asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que realizará las investigaciones correspondientes para definir su situación legal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).