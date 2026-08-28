“Un retroceso brutal en derechos humanos, una barbaridad”: JL Villalobos por propuesta de Sheinbaum vs la doble nacionalidad de candidatos

Ante la iniciativa de reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, no puedan conservar una doble nacionalidad, el diputado local y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, José Luis Villalobos, calificó la propuesta como un “retroceso brutal” y una “barbaridad”.

“Opinamos de manera muy clara y muy contundente que es un retroceso brutal en los derechos humanos de las y los ciudadanos, en la democracia de nuestro país. Una doble nacionalidad no significa una doble lealtad de millones de compatriotas que van a ver violentados sus derechos políticos a través de esta iniciativa. El PRI se manifiesta contundentemente en contra de este retroceso que representa una barbaridad para el modelo democrático de México y representa, además, un tema de discriminación a quien está ejerciendo un derecho, y que son millones de ciudadanas y ciudadanos en el país”, declaró Villalobos García.

El legislador priista argumentó que “las dificultades que tiene Morena, que vemos que desde el gobierno se cae a pedazos, pues trata de presentar este tipo de iniciativas para distraer la atención. Pero nosotros nos manifestamos en contra: es brutal el retroceso que quieren hacer en la vida democrática y violentar los derechos humanos y la democracia en México.

“Recordemos que tienen la mayoría calificada robada en la mesa, no con los votos que obtuvieron por parte del pueblo de México. Entonces, pues es un riesgo muy grave. Nosotros esperamos que los partidos que pueden darle los votos, así como lo hicieron con la reforma electoral, también entiendan que esto es un tema que va a dañar los derechos políticos de muchos millones de ciudadanos”, expresó José Luis Villalobos.