Inicia Pensiones Civiles tercera etapa de adecuación del área de Urgencias en Chihuahua

– _Contempla la remodelación de la sala de espera y sanitarios, la instalación de dos elevadores, escaleras y rampas de emergencia, y la construcción de un puente que conectará Urgencias, con las áreas de Imagenología y Laboratorio_

– _La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas coordina, controla y supervisa los trabajos de construcción_

Pensiones Civiles del Estado (PCE) inició la modernización de diversas áreas de Urgencias en la Delegación Chihuahua, con el objetivo de fortalecer la seguridad, accesibilidad y movilidad de las y los derechohabientes durante su atención médica.

Esta etapa contempla la remodelación de la sala de espera y los sanitarios, la instalación de dos elevadores que facilitará el traslado de pacientes y la construcción de un puente de conexión entre el edificio de Urgencias con el de Imagenología y Laboratorio.

Con dichas obras se garantizarán traslados más seguros y eficientes, sin necesidad de salir de las instalaciones.

El director general de PCE, Heriberto Miranda Pérez, destacó que esta fase representa uno de los componentes más importantes del proyecto, ya que permitirá atender una necesidad que durante décadas había representado un reto para las y los derechohabientes.

“Esta modernización es la más sensible, porque contempla la sala de espera, los sanitarios y dos elevadores, que permitirá trasladar a nuestros derechohabientes de manera segura hacia las áreas de Imagenología y Laboratorio, a través de un puente de conexión”, explicó.

Con esta obra, añadió Miranda Pérez, PCE atiende una necesidad de la derechohabiencia que se había mantenido durante más de cuatro décadas, particularmente en lo relacionado con el traslado de pacientes que requieren estudios especializados.

“Anteriormente nuestros derechohabientes tenían que salir de las instalaciones para realizarse estudios, como una resonancia magnética o tomografías y laboratorios, utilizando rutas que no siempre garantizaban las condiciones de seguridad necesarias para su traslado”, afirmó.

Señaló que los trabajos iniciaron tras llevarse a cabo el proceso de licitación correspondiente a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), instancia encargada de supervisar la ejecución de la obra.

En este sentido, el titular de la SCOP Jorge Ignacio Chanez Peña, destacó la importancia de sumar esfuerzos para fortalecer la infraestructura de PCE y garantizar que los trabajos respondan a las necesidades de las y los derechohabientes.

“Esta obra representa un esfuerzo coordinado entre las instituciones, impulsado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván para mejorar las condiciones de atención y seguridad de quienes acuden a PCE”, dijo.

Pidió a los derechohabientes su paciencia durante el desarrollo de los trabajos, por las molestias que puedan ocasionarles, mismas que afirmó, serán temporales.

El funcionario añadió que desde la dependencia se da seguimiento a las labores, con el objetivo de que la infraestructura cumpla con las condiciones necesarias de calidad, funcionalidad y seguridad.