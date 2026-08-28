Realiza AEI Noroeste operativo de búsqueda y de masculino desaparecido en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, implementaron un operativo en el municipio de Nuevo Casas Grandes, como parte de las acciones permanentes para localizar a Víctor Higinio Hernández Peña, quien fue visto por última vez el 25 de agosto del 2026.

La Unidad de Personas Ausentes y/o Extraviadas, llevó a cabo pega de pesquisas de la citada persona de 34 años de edad, en lugares públicos y concurridos del municipio en mención, con el propósito de ampliar la posibilidad de obtener información que contribuya a dar con su paradero.

Las diligencias continuarán de manera aleatoria en diversos sectores de la región, por lo que se solicita la colaboración ciudadana, para que, en caso de contar con información relevante, se comunique al número de emergencia 911 o al 089 de Denuncia Anónima.