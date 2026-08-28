Vinculan a imputado por extorsión agravada a comerciante en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Francisco Javier G. H., por el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de un comerciante en Ciudad Juárez.

El agente del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Delito de Extorsión, expuso diversos datos de prueba y argumentación jurídica para acreditar la probable responsabilidad del imputado en el acto delictivo cometido en contra del propietario de un “car-wash”.

Las indagatorias establecen que, desde el mes de junio de 2025, el imputado, quien fungía como cliente del local, ofreció ayuda a la víctima ante una extorsión telefónica, indicándole que hablaría con terceras personas para que terminaran las exigencias de pago.

Sin embargo, que, a partir de dicho ofrecimiento, Francisco Javier G. H., comenzó a exigir a la víctima dinero, esto de manera periódica y bajo amenazas, en las que indicaba que, de no pagar, un grupo delictivo le haría daño a él y a su familia.

Ante el temor generado, la víctima, entre el periodo comprendido por junio de 2025 y agosto de 2026, realizó diversos depósitos y pagos en efectivo, por un monto acumulado de aproximadamente 60 mil pesos.

El 18 de agosto del año en curso, el imputado acudió al domicilio de la víctima y de nueva cuenta la extorsionó exigiéndole un pago económico, recibiendo la cantidad de 600 pesos en efectivo, hecho delictivo por el que fue detenido en el término de la flagrancia.

El Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y resolvió su situación jurídica, además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).