Rafa Jaime, primer invidente en escalar el Monte Everest da conferencia de salud mental a estudiantes capitalinos

Este martes, el alcalde capitalino Marco Bonilla, dio la bienvenida a la conferencia “Mentes Sin Límites”, un evento gratuito con enfoque en la salud mental.

En colaboración con la Cruz Roja y el DIF Municipal, el objetivo es acercar herramientas para el manejo de emociones y el fortalecimiento personal.

La conferencia fue impartida por el ponente Rafa Jaime, quien se convirtió en el primer invidente en Iberoamérica en escalar el Monte Everest, compartiendo un mensaje de superación y enfoque personal.

Cabe recordar que Jaime Jaramillo, tiene 37 años de edad, es guanajuatense y es un speaker internacional de profesión, asimismo se ha desempeñado en el mundo deportivo como triatleta de larga y ultra distancia, carreras de aventura y los últimos años de subida vinculado más formalmente en el montañismo. Forma parte de un equipo llamado Aquíles, grupo de atletas de alto rendimiento. A la edad de cinco años le diagnosticaron cáncer en las retinas de los ojos.



Rafa ha encontrado en el deporte una forma de aferrarse a la vida y encontrar herramientas que le permitan sortear los contrastes que esta misma trae día con día. Asimismo compaginando todo esto en el ámbito empresarial y en el alto rendimiento humano.

En este evento organizado por el Gobierno Municipal de Chihuahua y la Cruz Roja, Refa habló a estudiantes de secundaria y preparatoria sobre las emociones, lo que él vivió tras regresar a la escuela ya sin un ojo.



Frente al escenario estuvo el alcalde Marco Bonilla acompañado de su esposa presidenta del DIF, Karina Olivas, así como autoridades de Cruz Roja y del IMPAS.