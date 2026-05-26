Limpia Gobierno Municipal terreno invadido en la colonia Santo Niño

–Tras recibir múltiples denuncias de los vecinos se procedió a la limpieza del espacio

Con el objetivo de mantener una buena imagen urbana y evitar espacios propicios para la proliferación de fauna nociva para la salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, llevó a cabo la limpieza de un terreno baldío en la colonia Santo Niño que se encontraba invadido por personas en situación de calle.

Lo anterior, tras recibir una serie de denuncias por parte de los vecinos, debido a que el lugar presentaba una gran acumulación de basura y tiliches e incluso comenzaron a construir una casa improvisada de cartón y madera.

Ante esto, la Dirección de Servicios Públicos Municipales procedió a realizar la limpieza, en compañía de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para evitar algún incidente.

Del lugar, se retiraron un estimado de 15 toneladas de basura, madera, escombro y cartón, así como tiliches que iban acumulando en el espacio.

Es importante mencionar que este tipo de acciones se realizan con un debido proceso en el que se notifica al dueño del predio para que sea él quien realice la limpieza, en dicha notificación se le da un determinado tiempo, de no cumplirse lo solicitado se procede a sancionar y posteriormente se realizar la limpieza.