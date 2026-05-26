No podemos vernos involucrados en marchas de apoyo: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que como empresarios e instituciones no se mesclarán con movimientos de apoyo a favor de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Asegura que al ser parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se mantendrán con la institucionalidad por lo cual rechazan participar en las marchas que se darán mañana y el sábado en favor de Maru Campos.

“Como Coparmex no podemos vernos involucrados en una marcha con un apoyo especifico en una persona, tenemos que enfocarnos en temas más generales como defender los principios y derechos que nosotros creemos y como empresarios creemos en el debido proceso y estado de derecho”, comentó.

Reitera que todos los organismos que conforman la ley deben conducirse de manera transparente y que no usen la ley como una herramienta de hostigamiento político.