Busca PVEM fortalecer alianzas políticas en Bachíniva; Octavio Borunda encabeza gira de trabajo

Con el objetivo de consolidar alianzas políticas con verdaderos liderazgos de la región, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chihuahua, Octavio Borunda, realizó una gira de trabajo por el municipio de Bachíniva.

El legislador estuvo acompañado por integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos Jorge Esqueda, así como por la estructura del partido en la zona. Durante su recorrido, sostuvo una reunión con Viviana Altamirano, líder del Comité Municipal del PVEM en Bachíniva, con quien analizó temas relacionados con la estrategia electoral rumbo a los próximos procesos.

“Hoy es otro día importante para nuestro partido; en Bachíniva, el Comité Directivo Estatal celebró una reunión de estrategia electoral con nuestra dirigente en ese bonito municipio, Viviana Altamirano, y su gran equipo de trabajo”, declaró Borunda Quevedo.

El dirigente estatal del PVEM subrayó que viene un buen futuro para Bachíniva, reafirmando el compromiso del partido por trabajar de la mano con liderazgos locales que impulsen el desarrollo y la representación ciudadana.