Como sociedad nos tenemos que unir para seguir haciendo grande a Chihuahua: Manque Granados recorre Central de Abastos

Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, realizó un recorrido por la Central de Abastos de Chihuahua, donde sostuvo un encuentro con comerciantes, locatarios y representantes del sector para escuchar sus necesidades y fortalecer la colaboración entre productores, empresarios y autoridades.

Acompañada por Tere Castillo, presidenta de la Central de Abastos, y los integrantes del Consejo Directivo, la legisladora destacó la importancia de valorar el trabajo que existe detrás de los alimentos que llegan diariamente a la mesa de las familias chihuahuenses.

“Luego olvidamos de dónde viene la comida, y damos por hecho tantas cosas. Esto, el trabajo que ustedes realizan es fundamental, porque es aquí donde empieza todo”, expresó durante la reunión.

Manque Granados subrayó que el desarrollo económico de la ciudad también depende del fortalecimiento del comercio local y del respaldo a quienes generan empleo y mantienen activa la cadena de distribución alimentaria en el estado.

Asimismo, destacó la importancia de mantener cercanía con sectores productivos, escuchar sus necesidades reales y seguir trabajando unidos para sacar adelante a Chihuahua.

“Si no sabemos y no escuchamos lo que está pasando, es imposible entrar en acción como tomadores de decisiones y hacedores de política pública. Como sociedad nos tenemos que unir para seguir haciendo grande a Chihuahua”, afirmó.

La diputada recordó además su experiencia promoviendo productos mexicanos en el extranjero, en ciudades como San Francisco y Los Ángeles, lo que le permitió conocer el prestigio y la calidad que tienen México y Chihuahua en la producción de alimentos.

Tras el diálogo con los integrantes del Consejo, la legisladora recorrió las instalaciones de la Central de Abastos para escuchar de primera mano a locatarios y comerciantes, y aprovechó para colocar y repartir calcomanías en apoyo a la Gobernadora Maru Campos.